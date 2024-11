I carabinieri della provincia di Enna celebrano la Virgo Fidelis e la Giornata dell’Orfano

Eventi religiosi in diverse località

I Carabinieri della provincia di Enna hanno commemorato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, l’83° anniversario della Battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano” con celebrazioni che si sono svolte in vari centri. Nel capoluogo, presso la Chiesa di San Leonardo in Montesalvo, una rappresentanza di militari in servizio e in congedo dell’A.N.C. ha partecipato alla Santa Messa. Analoghi eventi si sono tenuti a Nicosia, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, e a Piazza Armerina, nella Chiesa di Sant’Antonio.

Un tributo religioso, storico e sociale

Nel corso della celebrazione a Enna, il Ten. Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante Provinciale, ha ringraziato i Frati francescani per l’ospitalità, oltre a sottolineare l’importanza della giornata. La ricorrenza unisce tre aspetti fondamentali: religioso, con la devozione alla Virgo Fidelis; storico, con il ricordo della Battaglia di Culqualber; e sociale, grazie alla “Giornata dell’Orfano”.

Il valore della battaglia di culqualber

La Virgo Fidelis fu proclamata Patrona dell’Arma l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII, legando la celebrazione al motto araldico “Nei secoli fedele”. La data del 21 novembre ricorda la conclusione della Battaglia di Culqualber (1941), un episodio che vide i Carabinieri impegnati in una resistenza eroica contro le forze inglesi, meritando la Medaglia d’oro al Valore Militare.

Supporto alle famiglie dei carabinieri

In parallelo alla commemorazione religiosa e storica, si è celebrata la “Giornata dell’Orfano”, patrocinata dall’O.N.A.O.M.A.C., l’ente che sostiene le vedove e gli orfani dell’Arma. Un’occasione per sottolineare l’importanza del sostegno alle famiglie dei militari che hanno servito con dedizione e sacrificio.