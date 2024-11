Siccità: stanziati 100 milioni di euro per sostenere l’agricoltura siciliana

La Regione Siciliana ha messo a disposizione un fondo di 100 milioni di euro per affrontare l’emergenza siccità che sta colpendo l’agricoltura dell’isola. Tale somma sarà impiegata per aiutare gli agricoltori ad attuare interventi di prevenzione e mitigazione contro gli effetti della scarsità d’acqua, fenomeno sempre più comune e dannoso per il settore agricolo. Una prima tranche di 50 milioni è stata stanziata e verrà distribuita tramite un bando dell’assessorato regionale all’Agricoltura, collegato al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022. Gli ulteriori 50 milioni saranno disponibili entro la fine dell’anno.

iniziative per la gestione sostenibile delle risorse idriche

Gli investimenti previsti dal finanziamento sono finalizzati alla costruzione e all’ottimizzazione di sistemi per razionalizzare l’uso dell’acqua nelle attività agricole e zootecniche, includendo anche misure per la prevenzione degli incendi. Tra gli interventi, sono previsti bacini di infiltrazione per la ricarica delle falde e sistemi di stoccaggio sotterraneo, nonché il recupero e il trattamento delle acque reflue. La Regione supporterà anche la realizzazione di impianti di desalinizzazione e l’introduzione di tecnologie avanzate per la gestione intelligente dell’acqua, come i sistemi di remote sensing e proximal sensing.

beneficiari e tempi di realizzazione

Gli aiuti economici saranno destinati a singoli agricoltori, associazioni di agricoltori e vari enti pubblici, inclusi Comuni e consorzi di gestione idrica, purché gli interventi siano direttamente collegati alla produzione agricola. Ogni progetto potrà ottenere un contributo fino all’80% del costo per gli agricoltori singoli e fino al 100% per le infrastrutture collettive o pubbliche, con un massimo di 300 mila euro per progetto. Gli interventi dovranno essere completati entro il 30 settembre 2025, secondo le direttive del PSR.

il contesto dell’emergenza idrica

L’iniziativa, come sottolineato dal presidente della Regione Renato Schifani, rappresenta una risposta concreta per sostenere l’agricoltura siciliana che, quest’anno, ha subito notevoli danni per la crisi idrica. Le misure sono state concertate con il commissario europeo Janusz Wojciechowski, con l’obiettivo di affrontare in modo strutturale le sfide climatiche e garantire maggiore sicurezza idrica al settore.