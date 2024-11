Dimensionamento scolastico 2024/2025, approvato il polo liceale ad Enna

La conferenza provinciale ha deliberato a favore della creazione del Polo Liceale ad Enna, che prevede l’accorpamento del Liceo Scientifico Pietro Farinato al Liceo Classico Colajanni. La decisione è stata raggiunta con cinque voti favorevoli, quattro contrari e cinque astenuti, accogliendo la proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal dirigente Marcello Li Vigni. In questo modo, la nuova struttura scolastica vedrà complessivamente la partecipazione di 979 studenti.

Confronto e dibattito tra le parti coinvolte

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ha presieduto la conferenza tenutasi nei locali dell’Ente. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei sindaci di vari comuni del territorio ennese, tra cui Agira, Barrafranca e Piazza Armerina, insieme a delegati degli insegnanti, personale ATA, genitori e studenti. Lo scopo dell’assemblea era discutere il dimensionamento della rete scolastica locale, come previsto dalle normative nazionali e regionali mirate alla razionalizzazione delle risorse.

Scelte di riorganizzazione e salvaguardia delle scuole

Lo scorso anno, il territorio ennese aveva già subito una riduzione del numero degli istituti, con l’accorpamento di tre scuole sui cinque tagli previsti. A livello regionale, in Sicilia, sono stati salvaguardati alcuni accorpamenti, rinviando la riorganizzazione di due scuole nella rete locale ennese per il 2025/2026. Il provveditore ha espresso soddisfazione per la possibilità di limitare il dimensionamento a un solo accorpamento ad Enna, valutato come la soluzione più adatta per evitare che la decisione venga delegata a livello superiore.