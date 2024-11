Il ricordo dei Carabinieri caduti: la commemorazione del Comando Provinciale di Enna

Il 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, anche l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio ai suoi caduti con iniziative sentite su tutto il territorio nazionale. A Enna, il Comando Provinciale ha organizzato una cerimonia di commemorazione all’interno della Caserma “Gallo”, guidata dal Tenente Colonnello Alfredo Beveroni. La cerimonia, semplice e toccante, ha visto la deposizione di una corona di alloro presso la stele dedicata ai militari caduti, alla presenza di un picchetto d’onore, alcuni familiari e rappresentanti in servizio.

Un omaggio a chi ha sacrificato la vita

Durante la commemorazione, sono stati ricordati in particolare i carabinieri originari del territorio ennese, tra cui il Tenente Colonnello Emanuele Tuttobene, vittima delle Brigate Rosse a Genova nel 1980, e l’Appuntato Michele Fiore, ucciso durante un posto di blocco nel 1992 a Caltanissetta. Tra i nomi, anche quelli di militari caduti in servizio fuori provincia come il Carabiniere Gaspare Farulla, colpito in un conflitto a fuoco a Monopoli nel 1963, e Giuseppe Fiorenza, assassinato da bande criminali nel 1949 a San Cipirello.

Una memoria che resiste nel tempo

L’Arma ha ricordato anche il Vice Brigadiere Giuseppe Liccardi, morto mentre cercava di fermare una rapina a Belpasso, e il Carabiniere Giuseppe Duci, caduto nel 1914 a Sperlinga. L’omaggio nella Caserma “Gallo” sottolinea il legame profondo tra l’Arma e la comunità, nonché l’impegno costante nel non dimenticare chi ha dato la vita per la sicurezza del paese.