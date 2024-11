“Il Barocco Musicale” al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina con l’Associazione Mosaicanto

L’Associazione Musicale Mosaicanto presenta il concerto “Il Barocco Musicale”, un evento che si terrà il 3 novembre 2024 alle ore 17.00 presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina. Questo appuntamento musicale vuole rendere omaggio alle atmosfere e ai suoni del periodo barocco, proponendo un repertorio che abbraccia alcuni dei più celebri compositori di quell’epoca.

Artisti di talento in scena

Il concerto vedrà la partecipazione di noti artisti locali. Tra gli interpreti, i soprani Chiara Sardella e Luisa Pappalardo, il baritono Alessandro Maccari e il tenore Salvatore Pomara. A questi si affiancano il violinista Matteo Arena, il clarinettista Gabriele Lomonaco e i pianisti Luisa Pappalardo e Gianluca Furnari, pronti a eseguire brani che richiamano il fascino dell’epoca barocca.

Un evento sostenuto dall’amministrazione comunale

L’evento è patrocinato dal Comune di Piazza Armerina, con il supporto del Sindaco Nino Cammarata, dell’Assessore al Turismo e Spettacolo Ettore Messina e del Presidente delle Feste, Folklore e Tradizioni Lucio Paternicò. Questa iniziativa si inserisce tra le attività culturali e ricreative volte a valorizzare il patrimonio artistico e musicale della comunità, offrendo al pubblico un’esperienza unica che fonde storia e cultura.

Un’occasione per riscoprire la musica barocca

“Il Barocco Musicale” rappresenta un’opportunità per avvicinarsi alla musica antica, riscoprendo composizioni che, pur essendo parte del passato, continuano a influenzare e ispirare la scena musicale contemporanea. Un evento che promette di essere un viaggio affascinante tra le sonorità e i virtuosismi del XVII e XVIII secolo, in un contesto suggestivo come il Teatro Garibaldi.