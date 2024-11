Controlli stradali della Polizia di Stato di Enna durante le festività di Halloween

La Polizia di Stato di Enna ha realizzato un dispositivo straordinario di controllo stradale tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2023, in occasione delle celebrazioni di Halloween. L’operazione, coordinata dalla Questura di Enna e dalla Sezione Polizia Stradale, si è concentrata sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti nei principali comuni della provincia, raccogliendo importanti risultati.

Controlli e sanzioni del 31 ottobre

Il 31 ottobre, gli agenti della Questura di Enna, con il supporto dei commissariati di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina, hanno ispezionato 36 veicoli e identificato 86 persone. Sono state elevate otto sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e in un circolo ricreativo è stata accertata l’assenza di autorizzazione (S.C.I.A.) per la somministrazione di alimenti e bevande e per una serata danzante non autorizzata.

Risultati della notte del 1 novembre

Nella notte del 1 novembre, ulteriori verifiche su 21 veicoli e 25 persone hanno portato a cinque sanzioni stradali, il ritiro di tre documenti tra cui due patenti di guida e una carta di circolazione. Un automobilista è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Operazioni del 2 novembre

Il 2 novembre, il controllo stradale ha interessato anche i comuni di Agira e Leonforte, dove le forze dell’ordine hanno fermato 38 veicoli e identificato 48 persone, comminando tre sanzioni per infrazioni stradali. Le operazioni confermano l’impegno della Polizia di Stato di Enna per la sicurezza stradale e la prevenzione durante le ricorrenze di festa.