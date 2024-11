Agricoltura e innovazione: la finale Oscar Green a Piazza Armerina

Domani 5 novembre, presso l’agriturismo Tenuta Savoca in contrada Leano, si terrà la finale dell’Oscar Green, l’importante iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa, per premiare le idee più innovative in campo agricolo. L’evento, a partire dalle 10:30, vedrà la partecipazione di agricoltori provenienti da tutta Italia che hanno dimostrato creatività e capacità di innovare il settore, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Valorizzazione delle idee innovative

Durante la cerimonia, verranno premiati i progetti di agricoltori che si sono distinti per il loro impegno nella ricerca di soluzioni innovative, capaci di trasformare il loro lavoro quotidiano in una risorsa per la comunità. Tra le idee in gara, particolare attenzione è rivolta alle iniziative che hanno affrontato con resilienza le difficoltà economiche e climatiche, sviluppando metodi di produzione in armonia con l’ambiente e rafforzando i legami locali.

Le sei categorie del premio

Il bando si articola in sei categorie principali: *Campagna Amica*, *Custodi d’Italia*, *Impresa Digitale e Sostenibile*, *Coltiviamo Insieme*, *L’impresa che Cresce*, e *È ancora Oscar Green*. In aggiunta, sarà conferito un riconoscimento speciale per la categoria *Agri-Influencer*, destinato a chi ha saputo coniugare l’attività agricola con la comunicazione digitale, sensibilizzando il pubblico sui temi della sostenibilità e dell’innovazione in agricoltura.