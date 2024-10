Attività delle forze dell’ordine: Barrafranca e Pietraperzia al centro di controlli

Durante la settimana dal 21 al 27 ottobre, nei comuni di Barrafranca e Pietraperzia, la Polizia di Stato di Enna, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, ha attuato un intenso programma di controlli mirati. L’obiettivo dell’intervento era consolidare la presenza istituzionale sul territorio e rafforzare la sicurezza, in particolare in relazione al contrasto della criminalità organizzata.

Controlli su veicoli e sanzioni amministrative

Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati 112 veicoli e identificate 163 persone. Inoltre, le forze dell’ordine hanno monitorato tre soggetti già sottoposti a specifiche restrizioni. Il rafforzamento della sicurezza stradale ha portato all’emissione di 20 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra le misure prese, due veicoli sono stati sequestrati, quattro patenti ritirate (una delle quali per guida in stato di ebbrezza) e quattro carte di circolazione sospese.

Risultati e contributo alla sicurezza

L’attività congiunta delle forze dell’ordine, che ha visto l’impiego di numerosi equipaggi, ha contribuito a un aumento della percezione di legalità, nell’intento di restituire alla collettività un senso di sicurezza tangibile. Il servizio di prevenzione ha così sottolineato il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla criminalità e nella promozione di una convivenza pacifica e ordinata.