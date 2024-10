Giornata nazionale del trekking urbano 2024: alla scoperta della bellezza di Aidone

Il ritorno di un appuntamento dedicato alla sostenibilità e alla cultura

Il 31 ottobre 2024 si terrà la XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano, un evento che si conferma ormai come appuntamento annuale per gli amanti del turismo lento e della scoperta urbana. Ideata dal Comune di Siena nel 2003, questa manifestazione ha lo scopo di promuovere il patrimonio culturale, artistico e naturale delle città italiane, incoraggiando la sostenibilità e un modo di vivere gli spazi urbani a passo lento. I partecipanti potranno esplorare città e borghi in maniera diversa, riscoprendo percorsi insoliti e meno battuti, dove arte, storia e paesaggio naturale si fondono in un’unica esperienza.

Aidone tra i protagonisti della giornata

Tra i numerosi comuni che partecipano all’evento, spicca la cittadina di Aidone, in Sicilia, che propone un itinerario alla scoperta della sua storia normanna e delle sue bellezze artistiche e naturali. Il percorso locale si intitola “Storie, strade e sentieri: Aidone e la sua storia” e prevede una passeggiata tra memoria, paesaggio e arte, unendo elementi naturali e culturali, come dimostra la presenza di monumenti antichi e scorci panoramici che valorizzano il territorio. Il trekking partirà alle 16:00 da Piazza F. Cordova e sarà un’occasione per immergersi nella ricchezza storica e ambientale della zona.

Trekking urbano: una rete di 91 comuni italiani

Quest’anno saranno 91 i comuni che proporranno percorsi tematici differenti, offrendo itinerari che spaziano dal trekking naturalistico, a quello storico-artistico, fino alle esperienze enogastronomiche. Ogni partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze, approfittando di un’attività fisica moderata, ma allo stesso tempo istruttiva, adatta a tutte le età. Sul sito ufficiale www.trekkingurbano.info, è possibile consultare i dettagli dei vari percorsi e modalità di partecipazione