Bilancio pluriennale 2024-2026 approvato: Piazza Armerina esce dal dissesto.

La fine di un percorso di risanamento

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nino Cammarata, ha dato il via libera al bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026. Questo atto amministrativo rappresenta l’ultimo passo formale necessario per concludere la procedura di dissesto finanziario avviata sei anni fa. In quel periodo, l’amministrazione attuale aveva intrapreso un piano di risanamento a seguito di una situazione di forte indebitamento del comune, causato da precedenti gestioni. L’obiettivo principale era riportare le finanze comunali entro i limiti consentiti dalla legge.

Investimenti per il futuro

Dopo anni di rigore e di tagli, Cammarata potrà ora gestire il comune senza la pressione delle difficoltà finanziarie. Questo gli permetterà di pianificare investimenti a lungo termine e fissare nuovi obiettivi di crescita per il territorio. Nel video diffuso dall’amministrazione, il sindaco ha illustrato i prossimi passi da compiere, sottolineando l’importanza di questa nuova fase amministrativa.