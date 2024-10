Forti temporali nell’ennese: smottamenti segnalati a Dittaino, Leonforte ed Enna

Aggiornamento ore 09:36 – La via Pergusa è chiusa al traffico. la Frana si è verificata intorno alle 8.15

Durante la scorsa notte, un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Enna, provocando disagi e smottamenti in diverse aree del territorio. I comuni maggiormente interessati dal fenomeno meteorologico sono stati Dittaino, Leonforte ed Enna. In quest’ultima città, uno smottamento significativo ha interessato via Pergusa, una delle arterie principali della zona (foto).

Gli interventi dei soccorsi

Le autorità hanno immediatamente avviato i controlli sulle aree colpite. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, nonostante i danni e gli smottamenti, non risultano segnalazioni di allagamenti significativi. Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate nel monitoraggio delle strade interessate e nella messa in sicurezza delle aree a rischio.

Previsioni e situazione attuale

Il temporale, descritto come particolarmente intenso, potrebbe essere seguito da nuove perturbazioni. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza della popolazione.