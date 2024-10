Piazza Armerina – Giornata del Creato: il sindaco Cammarata annuncia importanti investimenti per l’area attrezzata del Canalicchio

Ieri mattina, si è svolta a Piazza Armerina la “Giornata del Creato” organizzata dall’Uciim presso il Bosco Bellia, un evento che ha visto la partecipazione di Mons. Scarcione, della professoressa Marianna La Malfa e di Daniele Tagnese. Durante l’incontro, è stata comunicata la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare l’intera zona del Canalicchio, attualmente in fase di riqualificazione. L’obiettivo è quello di rendere quest’area più accessibile e fruibile per famiglie e visitatori, creando spazi attrezzati e ricreativi.

Piano di gestione dei boschi

Il progetto di riqualificazione sarà possibile grazie al “Piano di gestione dei boschi“, fortemente voluto dall’amministrazione. Questo piano prevede interventi mirati per migliorare l’attrattività del Canalicchio, un’area che ha già mostrato potenzialità significative per attività all’aperto e per il turismo sostenibile. La riqualificazione non solo migliorerà l’estetica della zona, ma contribuirà anche alla conservazione dell’ambiente naturale.

Impatto sulla comunità

La valorizzazione del Canalicchio rappresenta un passo importante verso una maggiore sostenibilità e inclusione sociale. Con spazi ricreativi adeguati, le famiglie potranno godere di momenti di svago immersi nella natura, mentre i visitatori potranno scoprire le bellezze locali. Questo progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo territoriale che mira a coinvolgere attivamente la comunità nella cura e nella valorizzazione del proprio ambiente.

L’incontro di ieri ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per raggiungere obiettivi comuni, sottolineando come la cura del creato possa diventare un valore condiviso da tutti.

#GiornataDelCreato #Canalicchio #PianoDiGestioneDeiBoschi #Riqualificazione #Sostenibilità

Questa mattina si è tenuta la “giornata del creato” al Bosco Bellia, con la partecipazione di Mons. Scarcione e altri esponenti. L’amministrazione comunale ha annunciato un piano per valorizzare il Canalicchio, già in fase di riqualificazione, rendendolo più fruibile per famiglie e visitatori. Grazie al “Piano di gestione dei boschi”, si prevede la creazione di spazi ricreativi che favoriranno il turismo sostenibile e l’inclusione sociale. L’evento ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella cura dell’ambiente.