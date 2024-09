Il comune di Piazza Armerina decide di dedicare una piazza a Sandra Crescimanno, vittima di femminicidio

Il Comune di Piazza Armerina ha deliberato di intitolare una piazzetta a Sandra Crescimanno, vittima di femminicidio a Venezia il 25 gennaio 1983. La decisione rientra in una serie di iniziative volte a ricordare i concittadini scomparsi tragicamente e a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta contro la violenza di genere. Il luogo scelto è un’area antistante la sede della delegazione comunale in via Generale Ciancio n.15.

L’iter amministrativo

Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della V Commissione Consiliare il 7 marzo 2024. La nuova denominazione diventerà ufficiale dopo l’autorizzazione della Prefettura di Enna, che procederà all’inserimento del toponimo nell’elenco delle piazze comunali e all’aggiornamento dello stradario.

Mostra più informazioni 🎉 Novità straordinaria per le vostre domeniche! 🎉 🍽️ Il Castellaccio di Aidone ha deciso di aprire anche la domenica, proponendo un'esperienza gastronomica unica e imperdibile! 🍴✨ 🔥 Lasciati tentare dalle specialità esclusive create apposta per un pranzo indimenticabile! 🌟 🥓🍻 Il porcellino dei Nebrodi alla birra, cotto lentamente nel nostro forno a legna 🔥, ti aspetta per conquistare il tuo palato! 🍷 Perfetto per accompagnare una giornata di relax in famiglia o con gli amici. 🥰 ⏰ Non mancare! Prenota il tuo tavolo per la prossima domenica e vivi un'esperienza di gusto autentica e indimenticabile! 📞3891485270 👉 Visita la nostra pagina Facebook 👉 Vi aspettiamo!

Obiettivi e messaggio sociale

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto trasmettere un messaggio chiaro contro i femminicidi, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di violenza sulle donne. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione “Donne Insieme – Sandra Crescimanno”, attiva nel campo dell’antiviolenza.

(nella foto Sandra Crescimanno)