Comitati spontanei incontrano l’ATI per discutere della crisi idrica.

L’assemblea Territoriale Idrica (ATI) della provincia ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni i vari comitati spontanei nati sul territorio per affrontare la crisi idrica. A rendere nota la notizia è stato il presidente dell’ATI, l’avvocato Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina. La decisione è stata presa per garantire un dialogo diretto con i cittadini, che chiedono chiarimenti sulle misure adottate per fronteggiare l’emergenza.

La posizione dei sindaci

Cammarata ha sottolineato che l’ATI è composta esclusivamente da sindaci, i quali si dichiarano ben disposti ad ascoltare le richieste e i timori dei cittadini. “Siamo i primi cittadini dei nostri territori, e consideriamo un piacere confrontarci con i nostri concittadini” ha affermato il presidente. Ha aggiunto che l’intento è quello di spiegare tutte le azioni già intraprese, oltre a quelle in programma, per fronteggiare una crisi che non dipende dalle amministrazioni locali.

L’impegno quotidiano per la crisi

Il presidente ha inoltre evidenziato come i sindaci siano quotidianamente impegnati nel gestire l’emergenza idrica, che ha colpito duramente la provincia. “Noi sindaci – ha spiegato Cammarata – siamo coinvolti in prima linea e siamo ben lieti di confrontarci con tutti i comitati che ne hanno fatto richiesta.” Gli incontri sono previsti nei prossimi giorni.