Scuola: Chinnici (Pd Sicilia), Regione si impegna a sbloccare 5 milioni per gli studenti disabili

Palermo, 24 settembre 2024 – “Oggi in Commissione Bilancio il dottore Reale del Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana si è impegnato a sbloccare i fondi per l’assistenza igienico sanitaria a scuola agli studenti disabili”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, a margine della seduta della V Commissione sollecitata dalla Flc Cgil e richiesta dalla stessa deputata.

“Non solo a Palermo, ma in molte città siciliane, agli studenti disabili – aggiunge – viene negato il diritto allo studio, perché ancora non possono frequentare la scuola e i genitori sono costretti ad andare in classe con loro, visto che il servizio di assistenza igienico sanitaria non è stato ancora attivato”.

“Tutto questo accade – spiega – a causa della mancanza dei dati sul numero degli studenti disabili nel 2024. I dirigenti del Dipartimento e dell’Ufficio scolastico regionale hanno quindi accolto la mia proposta di stanziare le somme sulla base dei dati del 2023 di cui sono in possesso. Eventuali integrazioni si faranno a seguire, ma intanto il servizio potrà partire in tempi ragionevoli”.

“Il presidente Ferrara – conclude – ha sollecitato per la settimana prossima una riconvocazione della Commissione per continuare a seguire la questione e poter garantire a tutti il diritto allo studio”.