Il comune di Piazza Armerina decide di dedicare una piazza a Sandra Crescimanno, vittima di femminicidio

Il Comune di Piazza Armerina ha deliberato di intitolare una piazzetta a Sandra Crescimanno, vittima di femminicidio a Venezia il 25 gennaio 1983. La decisione rientra in una serie di iniziative volte a ricordare i concittadini scomparsi tragicamente e a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta contro la violenza di genere. Il luogo scelto è un’area antistante la sede della delegazione comunale in via Generale Ciancio n.15.

L’iter amministrativo

Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della V Commissione Consiliare il 7 marzo 2024. La nuova denominazione diventerà ufficiale dopo l’autorizzazione della Prefettura di Enna, che procederà all’inserimento del toponimo nell’elenco delle piazze comunali e all’aggiornamento dello stradario.

Obiettivi e messaggio sociale

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto trasmettere un messaggio chiaro contro i femminicidi, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di violenza sulle donne. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione “Donne Insieme – Sandra Crescimanno”, attiva nel campo dell’antiviolenza.

(nella foto Sandra Crescimanno)