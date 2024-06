Inizio del progetto di servizio civile al Comune di Piazza Armerina: 32 ragazzi coinvolti

Ieri sono stati avviati al lavoro i ragazzi che hanno partecipato al bando del Comune per il servizio civile. Per un anno affiancheranno gli impiegati comunali in diversi settori e compiti. Il progetto di inserimento è stato coordinato da Salvo Cancaré che ha sottolineato il fatto che i coordinatori del progetto, i responsabili non hanno diritto ad alcun rimborso spese e lavorano solo per senso civico e di responsabilità nei confronti dei ragazzi e della città. ” In totale sono 32 ragazzi coinvolti, ma si spera che il prossimo anno il numero possa aumentare a 46″ ha dichiarato Cancaré”.

Ogni ragazzo è seguito da un tutor che gestirà tutti gli aspetti lavorativi e da alcune figure di coordinamento (O.L.P, Operatori Locali di Progetto). L’esperienza è fondamentale perché permette ai ragazzi di entrare in contatto con un ambiente di lavoro e le sue problematiche, svolgendo compiti individuali e mettendo alla prova la loro capacità di lavorare in team. Da lunedì, i ragazzi entreranno a regime con vari turni, lavorando in biblioteca, pinacoteca, accoglienza turistica, anagrafe, ufficio tecnico e altre destinazioni previste dal piano di lavoro. Un gruppo sarà particolarmente coinvolto nell’accoglienza turistica, formando front office in biblioteca, pinacoteca e all’info point turistico di Piazza Pio La Torre. Con i ragazzi del servizio civile si gestirà anche il campetto della Castellina che potrà essere utilizzato dagli sportivi previa prenotazione. Ci saranno anche ragazzi che lavoreranno nella manutenzione ordinaria e altri nel campo dell’informatica.

Dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha voluto sottolineare l’importanza di questa esperienza lavorativa, evidenziando che non verranno fatti sconti a chi non dimostra interesse per il lavoro. “Non è solo un modo per incassare 500 euro al mese,” ha detto il sindaco, “ma deve essere vista come un momento della propria vita in cui si fa un’esperienza importante e si assumono responsabilità”. “Vi assicuro che – ha detto Cammarata rivolgendosi ai ragazzi – se lo farete con passione e dedizione, sarà veramente una scuola di formazione importantissima. Entrerete in contatto con la pubblica amministrazione a 360°, con le criticità, le necessità, le peculiarità e anche gli aspetti positivi che vi renderanno orgogliosi.

Chi Collabora a titolo gratuito progetto.

Il dott. Salvatore Dario Cancaré, il dott. Paolo Gabrieli e il Sig. Orto Andrea, quali referenti per il Dipartimento delle

Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e dell’Ente Capofila Ultreya Pedara per gli adempimenti del caso, sia per la

fase di progettazione come per la gestione degli eventuali progetti finanziati.

Con funzioni di i Operatori Locali di Progetto

– Gabrieli Paolo – Mirci Angela – Marino Roberta – Muscara Francesco – Scerra Gaetano – Avanzato Rosario – Avanzato Rosario – Cai Morgan

– Orto Andrea -Cancaré Salvatore Dario

