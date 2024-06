Provincia di Enna – Controlli amministrativi nelle armerie e nei poligoni da parte della Polizia di stato

Giornata di controlli amministrativi, quella dello scorso giovedì 13 giugno, per la Polizia di Stato di Enna. Oggetto di verifica, questa volta, sono state le armerie e i poligoni di tiro (privati compresi) della Provincia al fine di verificare l’osservanza della normativa in materia. Il personale intervenuto ha così controllato 7 armerie e 4 poligoni di tiro, dislocati su tutto il territorio provinciale, effettuando verifiche su licenze, registri, documentazioni varie, armi e munizioni presenti. I controlli non hanno riscontrato alcuna anomalia amministrativa e tutte le armerie ed i poligoni controllati sono risultati in linea con le norme di legge. Seguiranno periodicamente ulteriori controlli, anche ad altre tipologie di attività, al fine di verificare la regolarità amministrativa degli esercizi pubblici oggetto di controllo.