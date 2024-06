Amadeus condurrà la corrida sul Nove in autunno

Amadeus, uno dei volti più noti della televisione italiana, sarà il nuovo conduttore de La Corrida, lo storico talent show, che debutterà in autunno sul canale Nove. Questo annuncio arriva da Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando i piani per la prossima stagione televisiva. La Corrida, creato da Corrado nel 1968 come programma radiofonico e successivamente trasmesso in TV dal 1986, ha visto diversi conduttori al timone, tra cui Gerry Scotti e Carlo Conti. Amadeus porterà la sua esperienza e il suo carisma nel rinnovare questo classico dell’intrattenimento italiano.

Questo programma rappresenta uno dei pilastri dell’intrattenimento italiano, unendo il pubblico con esibizioni di talento amatoriale e momenti di divertimento genuino. Con la conduzione di Amadeus, il programma promette di rivivere i suoi giorni di gloria, mantenendo viva una tradizione che ha intrattenuto generazioni di spettatori. Oltre a La Corrida, Amadeus sarà impegnato anche con “Identity”, un nuovo quiz show basato sul format di “Soliti Ignoti”, anch’esso previsto per il prossimo autunno sul Nove.

Lucia sansone per StartNews