Enna- Ad ottobre corsi gratuiti di food & wine tourism e hospitality management

Il mese di ottobre segnerà l’inizio di nuovi corsi di formazione offerti dall’ITS Academy Turismo Sicilia e dalla Fondazione Archimede. I corsi, specificamente in Food & Wine Tourism e Hospitality Management, rappresentano un’importante occasione per acquisire competenze avanzate e contribuire alla promozione e al marketing del territorio siciliano.

Promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

Questi corsi sono promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation EU. L’iniziativa punta a potenziare le competenze nel settore turistico e dell’ospitalità, offrendo una formazione di alto livello a costo zero per i partecipanti.

Iscrizioni aperte e lezioni a partire da ottobre

Le iscrizioni sono già aperte e le lezioni inizieranno nel mese di ottobre presso le aule dell’ENAIP, situate in via Enrico Longi 10/12. Gli interessati possono contattare gli organizzatori via email all’indirizzo corsi.its@enaipenna.it o telefonicamente al numero 346 1293092 per ulteriori informazioni e dettagli sull’iscrizione.

Formazione gratuita e certificata

L’offerta formativa è completamente gratuita, permettendo così a chiunque di accedere a un’educazione di qualità senza dover affrontare spese. Questo rende i corsi particolarmente appetibili per giovani professionisti e studenti desiderosi di entrare nel settore del turismo e dell’ospitalità con una preparazione solida e aggiornata.

Obiettivi dei corsi

I corsi mirano a formare professionisti capaci di gestire e promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, nonché a migliorare la qualità dell’accoglienza turistica. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente dagli esperti del settore e di acquisire competenze pratiche attraverso un approccio didattico innovativo e interattivo.