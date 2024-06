Ad Enna la seconda edizione dello yoga day festival. Un evento di inclusione e benessere olistico

Introduzione al festival

Il prossimo 23 giugno, nella splendida cornice di Villa Zagaria a Pergusa, si terrà la seconda edizione dello Yoga Day Festival. Questo evento è dedicato alle discipline olistiche e promette una giornata all’insegna della natura, del benessere e della felicità. La manifestazione è organizzata dal Centro Studi “YoDanza” con il patrocinio della Regione Sicilia.

Attività e professionisti presenti

Il festival vedrà la partecipazione di 30 professionisti che offriranno una vasta gamma di attività diverse. Tra queste, ci saranno sessioni di yoga accessibile e per disabili, guidate da Alessandra Cocchi di Teramo. Oltre ai vari stili di yoga, i partecipanti potranno sperimentare pilates, mindfulness, massaggi olistici, trattamenti shiatsu, osteopatia biodinamica, yoga per mamme e bebè, counseling, teatro, camminate con metodologia naturetherapy, laboratori artistici, tai chi, scrittura creativa, pranayama, bioenergetica, acro yoga, orticoltura terapeutica, musicoterapia, pratiche zen, seminari, performance e laboratori per bambini.

Obiettivi del festival

L’obiettivo del festival è di creare una rete tra gli operatori delle discipline ad approccio olistico per diffondere pratiche e strumenti di benessere. Valentina D’Angelo dirige artisticamente l’evento, mentre Carmen Contino si occupa della direzione amministrativa e Cristiana De Luca della produzione. Il tema della giornata sarà “Nutrire l’amore per se stessi”, che sarà approfondito in una tavola rotonda con medici, psicologi e progettisti del benessere abitativo.

Logistica e informazioni pratiche

Le attività inizieranno alle ore 9:00, ma la registrazione sarà possibile già dalle 8:00. Per facilitare la viabilità, un autobus partirà da Enna Alta (piazza Scelfo) alle ore 8:15, con una tappa successiva al terminal Sais di Enna Bassa alle 8:30, e proseguirà verso Villa Zagaria con fermate intermedie. Il servizio di trasporto è gratuito e il ritorno è previsto per le 13:30 e alle 19:00 a fine evento.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.yogafestival.it o inviare una mail a info@yogadayfestival.it.