Operazione di controllo nell’ennese: scoperto arsenale illegale a Regalbuto

Intensificati gli Sforzi dei Carabinieri

In una vasta operazione di controllo che ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Nicosia in collaborazione con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, sono state messe in atto una serie di perquisizioni domiciliari e personali concentrate in particolare nel territorio di Regalbuto, un’area segnata da un elevato tasso di criminalità.

Risultati dell’Operazione

L’azione si è concentrata sul contrasto dei reati legati al possesso illegale di armi e munizioni. Durante le perquisizioni, è emersa la situazione di un uomo di 48 anni, residente nella zona, ritenuto responsabile di non aver comunicato il cambio di luogo di custodia di un fucile da caccia calibro 12 e di detenzione illegale di munizioni. Nella sua abitazione rurale, situata nella contrada Manche, sono state trovate 130 munizioni di vario calibro, detenute senza le debite autorizzazioni.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro penale su disposizione della Procura della Repubblica di Enna, evidenziando la costante attenzione verso il rischio che le armi possano essere utilizzate per compiere atti di ingiustificata e illecita violenza.

Situazione Giuridica dell’Indagato

Va sottolineato che il procedimento penale nei confronti dell’uomo è ancora in fase di indagini e che la sua colpevolezza dovrà essere accertata in sede giudiziaria. Tuttavia, questo episodio si aggiunge a una serie di recenti interventi che hanno portato alla revoca delle licenze di detenzione di armi a individui precedentemente autorizzati, ma ritenuti non più affidabili secondo i criteri stabiliti dalla Prefettura di Enna.