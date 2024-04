Elezioni UniKore: vince “Koinè”, sconfitta la coalizione “Kampus-Confederazione”

Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni di voto riservate agli oltre 5000 iscritti dell’università Kore di Enna per il rinnovo degli organi di rappresentanza interna (Consigli di Dipartimento e dei Corsi di Studio, Risami dei Corsi di Studio e Commissioni Paritetiche dipartimentali). A seguito della consultazione elettorale, risultano eletti ben 130 rappresentanti degli studenti negli oltre 40 organi collegiali che andranno a comporre la nuova Assemblea degli Eletti. Il primato va all’associazione “Koinè”, nata alla Kore nel 2022, che dopo la storica vittoria dell’anno scorso si riconferma prima associazione dell’ateneo ennese eleggendo ben 74 rappresentanti nei vari organi (pari al 56% dell’assemblea), aumentando così il divario con la coalizione formata dalle storiche associazioni “Kampus” e “Confederazione” che si ferma a 56 eletti. In attesa che si pronunci la commissione elettorale, risulta ancora non assegnato un seggio della commissione paritetica dipartimentale di Scienze dell’uomo e della società, conteso tra le due liste a seguito di un pareggio.