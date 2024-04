Agira – ” Il Pomodoro per la ricerca”. Domani è domenica l’ iniziativa della Fondazione Veronesi per la cura dei tumori pediatrici.

Agira – Sabato 20 e domenica 21 aprile la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia con una nuova edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Ad Agira l’iniziativa si terrà in Piazza Europa ( Villa Comunale) grazie ai soci del gruppo del Ctg “Il Girasole”. Sarà possibile, a fronte di una donazione minima di 12 euro avere una confezione di tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini e il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.