Whatsapp introduce i videomessaggi: comunicare diventa ancora più immediato

WhatsApp continua a evolvere, introducendo funzionalità che rendono la comunicazione tra utenti sempre più semplice e immediata. Tra le ultime novità, spiccano i videomessaggi, brevi clip video che possono essere inviati direttamente all’interno delle chat. Questa nuova opzione permette di condividere in modo rapido e diretto la propria voce e il proprio volto, aggiungendo un livello di personalizzazione e immediatezza alla comunicazione.

Come funzionano i videomessaggi su whatsapp

I videomessaggi presentano un formato arrotondato e possono essere riprodotti più volte, simili ai messaggi vocali. Per inviarli, basta premere l’apposito pulsante nella barra degli strumenti di WhatsApp. La funzionalità è pensata per essere intuitiva e accessibile, permettendo di inviare contenuti video senza la necessità di pre-registrarli e salvarli in galleria.

Non tutti gli utenti apprezzano questa novità, tanto che WhatsApp ha previsto la possibilità di disattivarla. Questo garantisce a chi trova i videomessaggi poco utili o invasivi di non doverli né ricevere né inviare per errore.

Utilizzo su dispositivi mobili e privacy

I videomessaggi possono essere utilizzati su qualsiasi dispositivo mobile dotato di fotocamera frontale e posteriore, consentendo all’utente di mostrare sia il proprio volto sia l’ambiente circostante. Questi messaggi istantanei hanno una durata massima di 60 secondi e sono crittografati end-to-end, garantendo la privacy degli utenti.

Attivazione e utilizzo pratico

Per attivare i videomessaggi, gli utenti possono accedere alle impostazioni di chat di WhatsApp e attivare o disattivare l’apposita opzione. Il processo di invio è semplice e varia leggermente a seconda del sistema operativo del dispositivo. Sia su Android che su iOS basta avviare la chat desiderata, toccare il pulsante del microfono che si trasforma in telecamera e tenere premuto per registrare. Durante la registrazione c’è la possibilità di cambiare fotocamera di ripresa.