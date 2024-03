Annunciata la seconda edizione del “Piazza Armerina Book Festival”. Un evento all’insegna della letteratura e della cultura

Piazza Armerina rivivrà un fine settimana all’insegna della letteratura e della cultura con la conferma della seconda edizione del Piazza Armerina Book Festival. L’evento, che ha ottenuto il sostegno e il patrocinio del comune di Piazza Armerina, vedrà la partecipazione di nomi noti nel panorama culturale e letterario italiano, sotto la direzione organizzativa di Damiano Gallo, il quale afferma con entusiasmo: “Lo scorso hanno abbiamo puntato sulla città di Piazza Armerina ed è stata una vera e propria scommessa. I cittadini hanno risposto con entusiasmo e quest’anno abbiamo voluto ripetere . Sono contento e ringrazio il sindaco Nino Cammarata e gli amici Nino Minacapilli e Danila Mancuso che mi hanno sempre sostenuto ed incentivato a realizzare questo evento culturale a cui tengo particolarmente visto l’affetto che nutro per la città”

Un cartellone ricco di ospiti illustri

Tra gli ospiti confermati, spiccano le presenze di Silvana Giacobini, Justine Mattera e Federica Moro, figure di spicco nel mondo dello spettacolo. Il festival sarà anche un’occasione per incontrare autori di fama nazionale come Stefania Auci, Alessandra Mussolini, Manuela Repetti, Annarita Briganti, Francesca Maccani, Elena Mora, Simona Lo Iacono, Elvira Siringo, Maria Elisa Aloisi, Roberta Castoldi, Roberto Fai, Lorenzo Tosa e Luca Liguori. Questi scrittori, giornalisti, magistrati, insegnanti e professionisti porteranno la loro esperienza e il loro amore per la letteratura, discutendo delle loro ultime pubblicazioni e della loro visione del mondo letterario e culturale. ”

Le sedi e le date

L’evento si terrà in due prestigiose location: la Biblioteca Comunale Alceste e Remigio Roccella di Piazza Armerina il 20 e 21 giugno, e l’Arcidiocesi di Siracusa, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, il 22 e 23 giugno. Queste sedi, ricche di storia e cultura, faranno da cornice a incontri, dibattiti e letture, creando un ponte ideale tra passato e presente, tra tradizione e innovazione nel campo della letteratura.

Un evento sostenuto da importanti istituzioni

Il festival gode del patrocinio non solo del comune di Piazza Armerina, ma anche dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della città e del Parlamento Europeo in Italia, segno dell’importanza che l’evento ha assunto nel panorama culturale non solo locale, ma anche nazionale e internazionale. Questo sostegno sottolinea la volontà di promuovere la cultura e la letteratura come mezzi di dialogo, conoscenza e crescita personale e collettiva. Con la sua seconda edizione, il Piazza Armerina Book Festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di letteratura, offrendo un programma ricco e variegato che promette di soddisfare i gusti di un pubblico ampio e diversificato.