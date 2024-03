Piazza Armerina ricorda Claudio Di Rosa, desaparecido in argentina. Iniziativa dell’Università del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”

Una triste anniversario

Il 22 marzo ricorre un anniversario doloroso per la comunità di Piazza Armerina: la scomparsa di Claudio “Pablo” Di Rosa. Rapito a Buenos Aires nel 1977, durante gli anni bui della dittatura militare argentina, la sua storia rimane un simbolo del tragico destino di migliaia di desaparecidos. Claudio, attivo nella Gioventù Peronista, è uno tra i circa 30.000 argentini – operai, studenti, impiegati – scomparsi in quegli anni. Molti erano giovani come lui, che lottavano per un ideale di giustizia e libertà.

Mantenere viva la memoria

Il suo amico di gioventù, Ricardo Leyes, si è impegnato in una lotta personale per non dimenticare Claudio, invocando “Siempre presente” come un mantra contro l’oblio. Alberto Todaro, PhD e studioso di storia contemporanea, terrà un incontro il 22 marzo al Convento di San Pietro a Piazza Armerina per raccontare la storia e il sacrificio di Claudio e di tutti quelli che come lui hanno perso la vita nella ricerca di un mondo più giusto.