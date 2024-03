Preparativi in corso per l’accoglienza dei bambini bosniaci in Sicilia

L’Associazione di volontariato Ong Luciano Lama, guidata da Michele Sabatino, ha annunciato l’avvio dei preparativi per la cinquantanovesima accoglienza di bambini bosniaci. Questo evento segna un momento significativo nell’impegno continuo dell’associazione verso il sostegno ai minori provenienti da contesti di difficoltà. Le famiglie interessate ad ospitare uno o più bambini sono invitate a inviare le loro domande entro il 31 marzo. Le modalità di partecipazione sono state rese il più accessibili possibile: si possono consegnare i moduli di adesione direttamente presso la sede dell’associazione, inviarli tramite posta raccomandata all’indirizzo Via Civiltà del Lavoro 17a, 94100 Enna, EN, oppure procedere con l’invio via email.

Informazioni e modalità di partecipazione

Coloro che desiderano ulteriori informazioni o hanno bisogno di chiarimenti possono contattare l’associazione al numero di telefono fornito o attraverso l’indirizzo email assllama3@gmail.com. Inoltre, è già disponibile online il modulo di adesione, scaricabile dal sito ufficiale dell’associazione.

L’evento si svolgerà non solo in Sicilia ma anche in altre regioni, sottolineando l’importanza di una rete di solidarietà che supera i confini geografici per offrire un sostegno concreto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attività promosse dall’Associazione Luciano Lama, che da anni lavora con dedizione per garantire accoglienza e supporto ai minori in difficoltà.

Una tradizione di solidarietà

Questa iniziativa rappresenta la continuazione di un impegno che ha visto l’associazione al fianco dei bambini bosniaci per molte edizioni. La cinquantanovesima accoglienza testimonia la forza e la continuità dell’impegno dell’Associazione Luciano Lama e delle famiglie italiane che si aprono all’accoglienza, rinnovando un segno tangibile di solidarietà e di speranza.

La chiusura delle candidature il prossimo 31 marzo rappresenta una data importante per tutti coloro che desiderano contribuire a questa causa, partecipando attivamente alla vita dei bambini che si apprestano a vivere un’esperienza di crescita e condivisione lontano dai loro contesti di origine.