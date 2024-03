Agira soddisfazione della Consigliera Casullo per la prosecuzione dell’ iter per il restauro della chiesa di Santa Margherita

Viva soddisfazione ha espresso la Consigliera Comunale dell’UDC di Agira, Benedetta Casullo, per l’Atto autorizzativo della Soprintendenza BB. CC.AA. di Enna che ha dato il via agli interventi PNRR finalizzati al progetto di miglioramento sismico del Campanile e della Chiesa dedicata a Santa Margherita ad Agira. Unitamente all’On. Decio Terrana e ai vertici regionali dell’Unione di Centro, la Casullo, facendosi interprete delle istanze della cittadinanza, sta seguendo da tempo con costanza e determinazione l’ iter procedurale affinché la Chiesa, che affonda le sue origini nel periodo svevo, venga ristrutturata e riaperta al culto della comunità ecclesiale agirina. Si attende ora che l’ufficio regionale UREGA espleti in tempi brevi il bando di gara per affidare i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto al fine di non vanificare quanto ben fatto fino adesso e consentire a tutti di fruire di un patrimonio artistico, storico e culturale che rappresenta un unicum nella provincia di Enna. Nel ringraziare per la solerte opera della Soprintendenza nell’espletamento dei compiti istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, Benedetta Casullo sì è detta fiduciosa che la sinergia tra le istituzioni sia il volano per lo sviluppo del territorio.