Al Garibaldi di Piazza Armerina il film “La zona di interesse”

La Zona d’Interesse, diretto da Jonathan Glazer, è un film che si districa tra documentario, biopic e thriller dell’anima. Liberamente adattato dall’omonimo romanzo di Martin Amis, il film racconta le dinamiche familiari del criminale di guerra tedesco, Rudolf Franz Ferdinand Höss, membro delle SS e primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz.

In questo scenario terribilmente spietato e mortifero, La Zona d’Interesse sorprende per la sua intimistica rappresentazione. Non vi è alcuna violenza nel visibile, ma piuttosto un fuoricampo colmo di angoscianti grida di dolore, fucilate ed esplosioni. La paura serpeggia sotterraneamente, emergendo all’improvviso e immergendo lo spettatore nell’angoscia e nel mistero.

La famiglia Höss, nonostante il contesto, cerca tranquillità costruendo un giardino dell’Eden e un’abitazione gelida, retta da logiche sadiche e violente. Il film si interroga sulle ambiguità e debolezze del singolo nella società, portando a una resa dei conti con dubbi, fantasmi e consapevolezze.

La Zona d’Interesse è un’opera complessa e ibrida, che sfida le convenzioni di genere e offre uno sguardo inedito sul periodo nazista. Un’esperienza cinematografica che sconvolge e rimane impressa nella mente dello spettatore 🎥