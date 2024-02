A Catenanuova si è ricordato l’agente Giuseppe Scravaglieri, eroe caduto nel 1987

Nella mattinata di ieri, la comunità di Catenanuova, in provincia di Enna, si è raccolta in un commosso ricordo per l’Agente della Polizia di Stato Giuseppe Scravaglieri, tragicamente scomparso il 14 febbraio 1987 durante un attacco terroristico a Roma. L’evento ha avuto luogo in occasione dell’anniversario della sua morte, momento di profonda riflessione sul sacrificio degli uomini delle Forze dell’Ordine nella lotta al terrorismo e nella difesa dei valori democratici.

Giuseppe Scravaglieri, entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1982 dopo aver frequentato la Scuola Allievi Agenti di Trieste, perse la vita a soli 23 anni in una sparatoria provocata da un attacco delle Brigate Rosse nei pressi dell’Ufficio Postale di via Prati dei Papi a Roma. Insieme a lui, cadde Rolando Lanari, di 26 anni, mentre un terzo collega rimase ferito. La pattuglia, Volante 47, stava scortando un furgone portavalori quando fu assalita.

Per il suo eroico comportamento, Scravaglieri è stato decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile, un riconoscimento che sottolinea il suo estremo attaccamento al dovere e il sacrificio della vita nell’adempimento delle sue funzioni.

La cerimonia di oggi ha incluso una funzione religiosa e la deposizione di corone di fiori presso la Cappella gentilizia del cimitero di Catenanuova, con la partecipazione del Capo della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Comunale, dei familiari dell’agente, di rappresentanze scolastiche, istituzionali e delle Forze di Polizia. Al centro delle commemorazioni, il ricordo dei tratti distintivi di Scravaglieri, simbolo di coraggio e dedizione al servizio della collettività.

Il nome di Giuseppe Scravaglieri è inciso nella memoria collettiva di Catenanuova, dove gli sono stati dedicati il Distaccamento della Polizia Stradale e una piazza, e risuona nella stele dei caduti della Polizia di Stato a Enna, come emblema degli imprescindibili valori di legalità e attaccamento alle istituzioni che continuano a ispirare le nuove generazioni.