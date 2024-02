Vittoria esterna per il Team 79 Piazza Armerina: ribaltato il risultato contro il Sales Catania

In una sfida che si è rivelata sin dall’inizio combattuta e ricca di colpi di scena, il Team 79 Piazza Armerina ha ottenuto una preziosa vittoria esterna sul campo del Sales Catania, concludendo l’incontro sul punteggio di 60 a 56. Questo successo arriva dopo due precedenti incontri caratterizzati da momenti di alta tensione e risultati sfavorevoli per la squadra di Piazza Armerina, che aveva ceduto a Catania dopo due tempi supplementari in gara 1 e perso per soli tre punti negli ultimi secondi di gara 2.

Il commento post-partita del coach Maurizio Barravecchia non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto e la determinazione con cui la squadra ha affrontato l’incontro, ribaltando le aspettative e dimostrando una notevole tenacia. La performance del Team 79 è stata improntata sulla resilienza e sul lavoro di squadra, elementi che hanno fatto la differenza in un match così equilibrato.

La capitana Vanessa Furnari è stata un punto di riferimento costante per le compagne, rimanendo in campo per tutta la durata dell’incontro e incoraggiando incessantemente il team. Fondamentali sono state anche le prestazioni di Alice Giusto e Blanca Rizzo, che hanno saputo tenere a bada le guardie avversarie del Catania, contribuendo in maniera decisiva alla dinamica del gioco.

Un ruolo di primo piano è stato ricoperto da Luisa Genzabella, la cui efficacia in attacco ha portato 26 punti preziosi per il Team 79, oltre a una gestione quasi impeccabile del pallone che ha limitato al minimo gli errori, aspetto cruciale in un match così serrato.

Il successo in gara 3 non solo riscatta le precedenti sconfitte ma infonde nel Team 79 Piazza Armerina un rinnovato spirito di fiducia in vista della prossima sfida in casa, prevista tra due settimane. La squadra, guidata dall’esperienza di Barravecchia e dalla grinta delle sue giocatrici, si appresta ora a preparare gara 4 con l’obiettivo di replicare la vittoria e continuare il percorso positivo intrapreso.