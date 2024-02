Enna inaugura la Driving Accademy Pergusa: formazione su guida sicura e sportiva

L’Autodromo di Pergusa, situato nella provincia di Enna, è pronto ad accogliere una novità significativa nel panorama della formazione automobilistica e motociclistica in Sicilia: la nascita della “DRIVING ACCADEMY PERGUSA”. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Consorzio Ente Autodromo di Pergusa (CEAP) e dal suo presidente, Mario Sgrò, si propone di offrire corsi specializzati nella guida sportiva e nella guida sicura, rivolti tanto agli appassionati di motori quanto ai professionisti del settore.

La Driving Academy Pergusa si pone l’obiettivo di diventare una struttura permanente di eccellenza, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico variegato, compresi i lavoratori della Pubblica Amministrazione e delle aziende private che necessitano di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il presidente Sgrò sottolinea l’importanza di un approccio che non si limiti all’aspetto sportivo ma che abbracci anche la dimensione sociale della guida, con un occhio di riguardo alla sicurezza sulle strade.

La scuola, che verrà ufficialmente inaugurata nei prossimi mesi, promette un’offerta formativa di alto livello, con la presenza di professionisti qualificati nel campo della guida sportiva e della sicurezza. Sebbene i dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione siano ancora in fase di definizione, l’entusiasmo e l’attesa per questa iniziativa sono già palpabili.

L’annuncio della Driving Academy Pergusa coincide con l’adozione del Piano Programma 2024-2026 da parte del Consiglio di amministrazione del CEAP, che include anche l’approvazione di un protocollo d’intesa con la Regione Siciliana e la Legione Carabinieri Sicilia. Questo accordo prevede la realizzazione di 59 corsi di guida sicura e di emergenza, sottolineando l’impegno dell’autodromo nel contribuire attivamente alla formazione professionale e alla sicurezza stradale.

Il presidente Sgrò esprime orgoglio per la collaborazione con la Legione Carabinieri Sicilia, che ha rinnovato il progetto di guida sicura e di emergenza per altri cinque anni. Questo progetto non solo mira a fornire una formazione aggiornata ai militari impegnati in compiti di primo intervento, ma si inserisce perfettamente nelle priorità del CEAP, orientate a promuovere iniziative di valore educativo e sociale.

Con la Driving Academy Pergusa, l’Autodromo di Pergusa si conferma come un punto di riferimento non solo per gli appassionati di motori, ma per l’intera comunità, contribuendo alla formazione di guidatori più sicuri e consapevoli sulle strade di Sicilia.