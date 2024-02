Traffico di droga: la polizia arresta un uomo di 59 anni

Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio la Polizia ha proceduto ad un arresto per spaccio di droga. Il teatro dell’operazione, una tranquilla area di servizio, è diventato il palcoscenico che ha visto protagonista un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Nonostante fosse già stato tratto in arresto due settimane prima per violazioni legate al mondo degli stupefacenti, l’uomo non ha desistito dalle sue attività illecite. Sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato nuovamente intercettato mentre si cimentava in loschi affari. Gli investigatori, in un’operazione caratterizzata da precisione e tempismo, hanno osservato e colto in flagrante lo scambio di sostanze stupefacenti. Un gesto rapido ma significativo: la consegna di un involucro in cambio di una busta, apparentemente innocuo, che ha però svelato l’intera rete di traffico.

Nell’auto dell’indagato sono stati trovati 7 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, e la busta con 120 euro, frutto dello scambio illecito. Anche l’acquirente non è sfuggito alle maglie della giustizia, con il ritrovamento dell’involucro appena acquistato. Un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza e alla successiva misura cautelare degli arresti domiciliari, a dimostrazione dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno. È importante sottolineare che il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari. L’indagato, pertanto, mantiene la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna irrevocabile, ribadendo il principio fondamentale che regola il nostro sistema giudiziario.

In questa vicenda di cronaca, emergono non solo le sfide quotidiane delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga, ma anche la resilienza di un sistema che non arretra di fronte alle difficoltà, pronto a riportare ordine e legalità sul territorio.