Leonforte: timori per le sorti dell’ospedale Ferro Branciforti Capra. L’opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale

A Leonforte timori per le sorti dell’ospedale. L’opposizione, tramite una nota firmata da cinque consiglieri comunali, evidenzia il declino nei servizi e la chiusura di reparti specializzati, sottolineando la carenza di personale medico e la necessità di apparecchiature funzionanti h24. La richiesta punta a stimolare un dibattito per adottare misure a tutela della salute pubblica. La nota, indirizzata al presidente del consiglio comunale, è sottoscritta dai consiglieri Angelo Calì, Luca Di Leonforte, Maria Grazia Li Volsi, Davide Mangione e Gaetano Monsù.

La richiesta di un consiglio comunale urgente mira a mettere in luce le problematiche che affliggono l’istituto sanitario, sottolineando l’importanza di una sanità accessibile e funzionale per i cittadini. La nota dell’opposizione evidenzia la chiusura di reparti essenziali e un generale declino nei servizi offerti dall’ospedale. Questa situazione allarmante mette a rischio la salute pubblica, richiedendo attenzioni immediate per garantire cure e assistenza adeguata alla comunità.

La carenza di personale medico è un problema che l’ospedale di Leonforte trascina da tempo. L’appello dell’opposizione mette in evidenza la necessità di risorse umane qualificate e di apparecchiature mediche funzionanti in modo continuativo, fondamentali per offrire servizi sanitari efficienti. L’opposizione, con la sua richiesta di un consiglio comunale urgente, mira a stimolare un dibattito costruttivo per trovare soluzioni rapide alle criticità dell’ospedale. La salute pubblica è una priorità, e l’azione congiunta può portare a miglioramenti significativi nell’assistenza sanitaria a Leonforte.