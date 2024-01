On. Rosellina Marchetta: “Complimenti per il riconoscimento ad Agira inserita tra i “Borghi più belli d’Italia”

L’ On. Rosellina Marchetta, nella qualità di Deputato Segretario dell’ ARS, ha visitato Agira per complimentarsi con il sindaco Maria Greco per la recente nomina della città tra i “Borghi più Belli d’ Italia”. Il borgo è noto per la sua storia, che risale all’epoca greca e romana, per le chiese secolari e i palazzi storici, nonché per le sue tradizioni culinarie.

“Ho ritenuto doveroso visitare Agira – ha dichiarato l’ On. Rosellina Marchetta – tenuto conto che è stato l’ unico comune in Sicilia a ricevere questo importante riconoscimento, l’ inserimento tra i Borghi più Belli d’Italia premia l’ impegno amministrativo del sindaco Maria Greco e mira alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale avviando valide opportunità per lo sviluppo turistico, Agira – ha concluso l’ On. Marchetta – è molto bella e accogliente, una comunità ricca di tradizioni e tipicità locali che apprezzo sempre in modo particolare. La Sicilia cambia con realtà locali che credono nelle potenzialità delle proprie risorse culturali”.

Il sindaco Maria Greco, nel ringraziare l’ On. Rosellina Marchetta per la visita istituzionale ha evidenziato l’ esigenza da parte della Regione di sostenere con delle specifiche risorse, i comuni che rientrano tra i “Borghi più Belli d’ Italia” in modo tale da garantire il decoro urbano e la valorizzazione dei beni artistici. Il sindaco Greco ha inoltre richiesto di sostenere in questo particolare momento il comparto agricolo fortemente penalizzato dalla crisi e dalla carenza di foraggio per gli animali a seguito delle recenti calamità.

“Occorre che la Regione – ha dichiarato il sindaco Maria Greco – istituisca un capitolo di spesa che possa ogni anno aiutare i comuni che credono e investono nella bellezza dei luoghi e nella forza attrattiva del turismo, un sostegno che possa incoraggiare tante altre realtà a percorrere un virtuoso processo di sviluppo e di crescita, invito tutti a venire ad Agira – ha concluso il sindaco Maria Greco – per apprezzare la nostra storia, arte, cultura e sapori.” Pieno sostegno per le proposte è stato espresso dall’ On. Rosellina Marchetta che le avanzerà nelle sedi opportune di competenza.