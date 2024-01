Si riunisce la direzione provinciale di Fratelli D’Italia ennese: focus su infrastrutture e politica

La federazione ennese di Fratelli d’Italia, guidata dal presidente provinciale Nino Cammarata, ha recentemente intensificato le sue attività. In una serie di incontri con la direzione provinciale e gli amministratori locali, il partito ha delineato i propri obiettivi organizzativi e politici, soprattutto in vista dei prossimi eventi elettorali. Cammarata ha enfatizzato l’importanza di questi incontri: “Intensa settimana per la federazione ennese di Fratelli d’Italia, che ha riunito prima la direzione provinciale e successivamente gli amministratori del territorio per definire l’assetto organizzativo interno e tracciare la linea politica in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.”

Un focus particolare è stato posto sulla situazione infrastrutturale del territorio. Cammarata sottolinea: “Tra le questioni poste certamente la situazione delle rete infrastrutturale e viaria dell’intero territorio.” Un’iniziativa significativa è l’imminente incontro con il governo regionale e altre istituzioni per discutere gli interventi sulla strada nord-sud e altre arterie principali. “Sarà indetta una riunione, i primi di febbraio, con il governo regionale, istituzioni e sindaci per un aggiornamento sullo stato degli interventi sulla nord-sud, e anche di altre arterie fondamentali,” ha annunciato Cammarata.

L’obiettivo è chiaro: analizzare e promuovere i progetti strategici per lo sviluppo del territorio, beneficiando delle risorse nazionali ed europee. “L’intento del partito è quello di aprire un focus sull stato dei progetti e opere strategiche per lo sviluppo del territorio; da un lato progetti già previsti e finanziati, ma in attesa di essere avviati, dall’altro da programmare con le nuove risorse messe a disposizione dal governo nazionale e dall’Europa,” conclude Cammarata.