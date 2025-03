Udc nomina Luigi Manno responsabile regionale per il terzo settore e le aree interne

L’Unione di Centro (Udc) Sicilia ha ufficializzato la nomina del dottor Luigi Manno di Agira come nuovo Responsabile regionale per il Terzo Settore, i rapporti con le categorie professionali e le Aree Interne. La decisione, comunicata dal Coordinatore regionale dell’Udc, Onorevole Decio Terrana, di concerto con l’Onorevole Lorenzo Cesa, sottolinea l’attenzione del partito verso settori cruciali per lo sviluppo del territorio siciliano.

Un profilo di esperienza al servizio della comunità

Luigi Manno, impiegato con una solida esperienza nel mondo del volontariato di ispirazione cristiana e nella tutela dei diritti, non è nuovo all’impegno politico. Già Presidente del Consiglio comunale di Agira, ricopre attualmente il suo quarto mandato consiliare, un percorso che testimonia la sua dedizione alla comunità. L’Onorevole Terrana ha espresso viva soddisfazione per la disponibilità e la competenza del dottor Manno, sottolineando la sua capacità di mettersi al servizio della Sicilia in un ambito strategico.

Focus sulle aree interne e sinergia territoriale

«Sono più che sicuro – ha dichiarato Terrana – che lavoreremo in grande sinergia affrontando assieme temi di grande importanza per lo sviluppo del nostro territorio siciliano; una particolare attenzione deve essere rivolta alle Aree interne spesso dimenticate e periferiche, territori che meritano una giusta attenzione e adeguati investimenti per promuoverne lo sviluppo». La nomina di Manno, così come si legge nel comunicato, si inserisce in una strategia di continuo radicamento territoriale dell’Udc, valorizzando le professionalità e le esperienze di figure impegnate nei diversi ambiti della società.

Le prime dichiarazioni del neo responsabile

«Ringrazio l’On. Terrana – ha dichiarato Luigi Manno – per la rinnovata fiducia nella mia persona; la recente nomina come Responsabile regionale del Dipartimento per il Terzo Settore, rapporti con le categorie professionali e le Aree Interne è importante per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne, spesso trascurate, e per rafforzare il tessuto sociale attraverso il sostegno al Terzo Settore». Manno ha poi aggiunto che la sfida principale sarà quella di coniugare innovazione e tradizione, valorizzando le risorse locali e garantendo al contempo un approccio inclusivo e partecipativo. «È un incarico – conclude Manno – che richiede visione strategica e un impegno concreto per ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali; spero che questa nomina, nell’ottica del servizio e dei rapporti con le categorie professionali porti a risultati tangibili e a un rinnovato slancio di tutte le realtà coinvolte».