Sanità: verso il nuovo ospedale di comunità di Agira

L’ASP di Enna, in collaborazione con il comune di Agira, ha accelerato l’iter procedurale per la realizzazione dell’ospedale di comunità (ODC); il direttore generale, Mario Zappia, insieme al direttore sanitario, Emanuele Cassarà, e al sindaco di Agira, Maria Greco, ha effettuato un sopralluogo presso la “Casa Diodorea”. Quest’ultima, originariamente nata come casa di riposo, è rimasta per anni abbandonata ed esposta agli atti vandalici.

La rinascita della Casa Diodorea

«Si tratta di una bellissima struttura» afferma il direttore generale Mario Zappia, «sarebbe stato un vero peccato non utilizzarla; per noi sarà motivo di vanto recuperarla e restituirla alla collettività come ospedale di comunità – un presidio sanitario che certamente sarà utile al territorio e che aiuterà tante famiglie». La struttura, situata in una posizione strategica, verrà trasformata in un moderno ospedale di comunità; un presidio fondamentale per il territorio.

Un servizio essenziale per la comunità

Gli ospedali di comunità rappresentano un servizio indispensabile; promuovono una maggiore integrazione e collaborazione tra il servizio sanitario, la comunità locale e la rete dei servizi sociali. Sono strutture intermedie tra il ricovero ospedaliero e le cure domiciliari; destinate a pazienti che, a causa di episodi di gravità minore o patologie croniche, necessitano di assistenza infermieristica continuativa. Gli ODC operano in sinergia con gli altri servizi sanitari; quali la rete delle cure intermedie, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza urgenza territoriali.

Un piano di potenziamento strutturale

L’intervento, i cui lavori inizieranno il 1° aprile 2025, rientra nel piano di potenziamento e ammodernamento strutturale; che la direzione strategica dell’ASP di Enna si è prefissata fin dal suo insediamento. Il responsabile unico del procedimento, Salvatore Cordovana, ha sottolineato come l’azienda stia seguendo con grande attenzione il complesso iter procedurale; che porterà all’avvio dei lavori entro la data prevista.

La sinergia tra istituzioni

La collaborazione del comune di Agira è stata fondamentale per la realizzazione del progetto; la sinergia tra i vertici istituzionali dell’ASP e del comune, e la collaborazione tra i rispettivi uffici competenti, sono stati l’arma vincente per la realizzazione del programma. «Auspico che i lavori vengano eseguiti con la massima celerità per la realizzazione nei tempi previsti della struttura residenziale sanitaria» dichiara il sindaco di Agira, Maria Greco.