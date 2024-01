L’aggressione a Piazza Armerina: Club Unesco e ANPI contro l’odio razziale

Come era facile prevedere piovono le prese di posizione contro l’atto di odio razziale consumatosi nella serata del 20 gennaio a Piazza Armerina. Tanta violenza non può passare inosservata ne può rimanere impunita. L’aggressione contro una donna è già di per sé un atteggiamento da vigliacchi e da idioti, l’aggravante del razzismo ricostruisce un quadro di grande ignoranza che non può comunque giustificare in alcun modo la perfidia di quest’atto. Speriamo che questa volta i giudici siano severi nel caso si arrivi ad una condanna.

Nel frattempo in redazione continuano ad arrivare comunicati che sottolineano solidarietà alla donna e condannano il gesto.

Comunicato del CLUB UNESCO Ricordando che UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura con l’obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza nel mondo attraverso la cooperazione internazionale nel campo dell’istruzione, delle arti, delle scienze e della cultura, anche il Club di Piazza Armerina manifesta la propria disapprovazione ed esecrazione per il triste episodio accaduto in città e si dice disponibile per intraprendere eventuali azioni educative comuni verso atteggiamenti giovanili pericolosi per l’incolumità dei cittadini.