Domani chiusura temporanea della Sp 18 Agira – Nicosia

Divieto di accesso dalle 14.20 in entrambi i sensi di marcia per lavori

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia con ordinanza n° 4 ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP 18 Agira- Nicosia per domani, mercoledì 2 aprile, dalle ore 14:20. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta appaltatrice la TECNOGEN SRL con sede in Mussomeli di realizzare un attraversamento trasversale. L’impresa deve, infatti, collocare un tubo ARMCO lungo il chilometro 15 della SP 18 Agira – Nicosia. La chiusura al transito è stata ordinata per le ore 14.20 al fine di non creare disagi agli autobus che svolgono il loro servizio di collegamento fra i due comuni interessati, Nicosia e Agira. E’ stato disposto così di programmare l’esecuzione dei lavori nelle ore pomeridiane, a partire dalle ore 14:20 dopo il passaggio dell’ultimo autobus di linea.