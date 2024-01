Agira: nuova strada di collegamento a agira: un passo avanti per la sicurezza e il turismo

L’Ufficio tecnico del Comune di Agira è stato incaricato di sviluppare un progetto cruciale: una nuova strada di collegamento tra la zona Torre S.Nicola/S.Maria e la SS.121. Questa iniziativa nasce dalla necessità di offrire una via di fuga alternativa alla Via Diodorea, attualmente l’unico accesso per la parte alta del Comune. In situazioni di emergenza, come calamità naturali, questa limitazione potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza dei residenti.

Luigi Manno, Consigliere Comunale, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, evidenziando come la realizzazione di una via di fuga alternativa sia una priorità per garantire una maggiore sicurezza agli abitanti della zona alta di Agira.

Per rendere possibile la realizzazione di questo progetto, il Comune si sta preparando a partecipare a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei. La condizione essenziale per accedere a tali fondi è la disponibilità di un progetto esecutivo. Pertanto, l’impegno immediato nella preparazione di questo progetto diventa fondamentale.

Oltre ad aumentare la sicurezza, la nuova strada porterà benefici anche in termini di valorizzazione turistica. La zona alta di Agira, grazie a questa infrastruttura, potrà essere più facilmente raggiungibile, contribuendo così a promuovere le sue bellezze e attrattive.

