Consiglio comunale di Piazza Armerina: ratificati importanti atti relativi al PNRR

Il 29 dicembre, il Consiglio Comunale di Piazza Armerina ha tenuto una sessione cruciale, focalizzata sulla ratifica di variazioni di bilancio, in particolare per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nino Cammarata, nell’ambito del piano ha ottenuto finanziamenti significativi per diversi progetti essenziali, in particolare nel settore delle politiche sociali.

Tra i progetti chiave figura il “Dopo di Noi“, un’iniziativa per la qualificazione strutturale che beneficia di un finanziamento di circa un milione di euro. Altri interventi includono miglioramenti all’asilo nido e iniziative strutturali correlate, oltre a progetti idrogeologici vitali. Importanti finanziamenti sono stati destinati per la sicurezza idrogeologica delle contrade Bauccio e Mugnano, con 1,2 milioni di euro e 900.000 euro rispettivamente, mirati a migliorare la sicurezza del territorio.

Il sindaco Cammarata ha espresso soddisfazione per la ratifica di questi progetti, frutto di mesi di lavoro da parte dell’amministrazione comunale e dei suoi uffici. Ha anche commentato la situazione politica, sottolineando il comportamento di alcuni consiglieri comunali che hanno lasciato la maggioranza e criticandone il tentativo di influenzare l’uso improprio di fondi minori, provocando potenziali debiti fuori bilancio. Nino Cammarata ha espresso ottimismo per il nuovo anno e ha sottolineato l‘impegno di informare i cittadini sugli sviluppi in corso,

