ASP Enna: l’elogio per il progetto innovativo “Yoga in Menopausa”

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28866625_1700737249.mp3

A un anno dall’avvio del progetto “Yoga in Menopausa” presso il Consultorio di Nicosia, emerge un sentito apprezzamento per questa iniziativa pionieristica. Il progetto ha offerto alle donne in menopausa un supporto significativo nel gestire i cambiamenti legati a questa fase della vita, tra cui insonnia, vampate di calore, sbalzi d’umore, stress e stanchezza. Una delle partecipanti, la signora G.S., a nome del gruppo, ha espresso il proprio elogio per l’iniziativa, sottolineando come il corso abbia avuto un impatto positivo e benefico sulla salute delle donne coinvolte. “L’insegnante di yoga, con la sua grande professionalità ed empatia, ci ha aiutato a scoprire i benefici del movimento, del rilassamento e i vantaggi psicologici. Inoltre, l’esperienza di gruppo è stata fondamentale,” ha affermato la signora G.S.

Il progetto, lodato per la sua efficacia, è stato avviato dalla dottoressa Loredana Disimone, direttore del Dipartimento Materno Infantile. Al momento dell’avvio del progetto, la dottoressa Disimone aveva evidenziato che si trattava della prima esperienza di introduzione delle tecniche yoga in ambito sanitario nella regione, con l’obiettivo di aumentare l’empowerment delle donne nella gestione delle problematiche legate sia alla gravidanza che alla menopausa. Il successo di “Yoga in Menopausa” è un chiaro esempio di come l’integrazione di pratiche olistiche come lo yoga nel sistema sanitario possa offrire benefici tangibili e migliorare significativamente la qualità della vita delle donne durante periodi di cambiamento. Questa iniziativa è un passo avanti nel riconoscere e rispondere in modo olistico alle esigenze di salute delle donne.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato