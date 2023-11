Piazza Armerina – Contributi alle famiglie per l’abbattimento del costo della mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia

La Giunta Municipale di Piazza Armerina ha approvato una deliberazione che prevede la concessione di contributi per l’abbattimento del costo della mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia pubblica statale per l’anno scolastico 2023/2024. Questa misura si inserisce nel contesto delle politiche sociali e dell’istruzione pubblica, stabilendo criteri specifici per l’erogazione dei fondi. Ecco una sintesi degli aspetti principali della deliberazione.

Contributo per l’abbattimento del costo della mensa scolastica.

Destinatari: Famiglie di bambini che frequentano le scuole dell’infanzia pubbliche statali a tempo normale.

Anno Scolastico: 2023/2024.

Fonte di Finanziamento: Fondi concessi dalla Regione Sicilia.

Criteri di Attribuzione: Basati sul parametro ISEE di ogni nucleo familiare richiedente. Determinati in funzione del numero di istanze ricevute.

Calcolati in base al numero di giorni di effettiva fruizione della mensa nell’anno scolastico.

Contributo Massimo: Fissato a un totale di € 300,00 per nucleo familiare.

QUI LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

