Enna – Voci di Sicilia: una vetrina di talento e tradizione nella decima edizione

Dal 9 dicembre al 25 maggio, il teatro ‘Garibaldi’ di Enna diventa palcoscenico della decima edizione di VOCI DI SICILIA, una rassegna teatrale che celebra il talento e la cultura attraverso la comicità e l’arte. L’evento, organizzato da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale, promette di essere un punto di riferimento culturale per Enna e non solo.

Quest’anno, il sipario si alza con sei appuntamenti in cartellone, che vedono protagonisti artisti di livello nazionale e realtà affermate della Sicilia. La rassegna inizia il 9 dicembre con Federico Perrotta e il suo ‘Federico Perrotta show’, un’espressione della poliedrica artistità prodotta da ‘Good Mood’ di Roma. Seguono altri spettacoli degni di nota, come l’originalità di Antonello Costa in ‘Costa power’ e il viaggio musicale e prosaico di ‘Sud’, che esplora le tradizioni siciliane e partenopee.

Gli spettacoli di Gino Astorina e il duo Toti e Totino, così come la chiusura con I Guitti in ‘Indovina chi viene a cena’, rappresentano momenti di spicco nel programma. Questi artisti portano in scena non solo intrattenimento, ma anche un pezzo della ricca cultura siciliana.

La rassegna offre anche tariffe agevolate per clubs service, Cral, over 70 ed universitari, rendendo la cultura accessibile a un pubblico più ampio. I biglietti sono disponibili sia online che presso i punti vendita Liveticket, con spettacoli che iniziano alle 20.30.

VOCI DI SICILIA non è solo un evento teatrale; è una celebrazione della cultura siciliana attraverso la lente dell’arte performativa. Con un cartellone così variegato e di qualità, la rassegna promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e cultura.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero 335 457082 o scrivere a info@eventiolimpo.it. Questa edizione di VOCI DI SICILIA si preannuncia come un momento di grande comicità e cultura, un’occasione per vivere l’arte in una delle sue espressioni più vive e coinvolgenti.

Ada Barbieri per StartNews

