Agira,Manno: siamo consiglieri comunali propositivi e costruttivi per il bene di Agira

Sono quattro i punti all’ ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale presentati dai consiglieri, Luigi Manno capogruppo, Benedetta Casullo , Maria Gagliano di particolare interesse pubblico per il Consiglio comunale di domani convocato per le 19.30.

“Per il prossimo Consiglio Comunale che si terra’ domani – ha dichiarato Luigi Manno – abbiamo presentato quattro punti all’ ordine del giorno, argomenti volti ad incentivare i servizi, il controllo e la promozione turistica. Un ruolo quello di consiglieri comunali, propositivo e costruttivo. Ma anche attento, vigile e collaborativo nell’ interesse della nostra comunita’. Agira – ha proseguito Manno – ha bisogno di impegno concreto e di una politica al servizio dei cittadini. Molte cose sono da migliorare grazie all’ attiva collaborazione dei cittadini e un corretto e rispettoso rapporto con quanti hanno responsabilita’ pubbliche.

Solo una sana dialettica, fondata su di una logica di stimolo continuo puo’ portare a risultati concreti per la comunità”. Ecco i punti presentati: la creazione di un centro socio-riabilitativo per soggetti diversamente abili. L’ istituzione della giornata della solidarieta’ e della Cittadinanza attiva. L’ adesione del Comune alla Rete dei Musei promossa dall’ Anci Sicilia. L’attivazione del corso comunale per la creazione dell’ ispettore volontario ambientale contro l’ abbandono dei rifiuti (esiste gia’ un regolamento)

