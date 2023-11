Piazza Armerina – I cani randagi del Villaggio Sammarco verranno catturati

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28587117_1699349332.mp3

Un intervento di salvataggio sarà messo in atto per un branco di circa 8 cani meticci trovati vaganti nelle vicinanze della frazione urbana di Villaggio Sammarco e nelle strade adiacenti. Questi animali saranno presi in carico per ricevere le cure necessarie presso la struttura “Dog Project snc” situata a Piazza Armerina. Le operazioni di cattura, trasporto, ricovero e successiva manutenzione sono state affidate alla stessa ditta. I cani che non risulteranno registrati all’anagrafe canina, non reclamati o non affidati a privati o associazioni animaliste, saranno sottoposti a sterilizzazione, sempre sotto la responsabilità del “Rifugio Sanitario”.

Questo provvedimento non solo garantisce la sicurezza e il benessere degli animali coinvolti, ma contribuisce anche a controllare la popolazione di cani randagi, un passo importante per la salute pubblica e la sicurezza della comunità. La sterilizzazione è un metodo efficace per ridurre il numero di animali senza casa che spesso finiscono per vivere in condizioni difficili.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato