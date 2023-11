Costituzione rete musei comunali siciliani Domani incontro in videoconferenza.

Costituzione della Rete dei Musei Comunali promossa dall’ANCI Sicilia: domani un nuovo incontro (in videoconferenza dalle 11 alle 12.30) per fornire istruzioni ai comuni e accelerare le fasi operative preliminari.

“Sindaci, funzionari e dipendenti comunali – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia- si confronteranno con esperti del settore per analizzare lo scenario delle opportunità offerte dalla Rete dei musei comunali ai singoli enti nei settori produttivi del turismo e della cultura. In particolare, saranno approfondite le prospettive di sviluppo del progetto e i benefici derivanti per ogni singolo museo in termini di sviluppo dell’offerta museale e turistica. Il coinvolgimento in questa iniziativa potrà consentire ai comuni di utilizzare i propri musei e spazi espositivi per un nuovo posizionamento nel mercato turistico e l’adesione alla rete potrà consentire di aprire una porta all’interno della complessiva offerta sul piano turistico e culturale”

“Il percorso della Rete e dei singoli musei – concludono Amenta e Alvano – vedrà nell’incontro di domani con gli esperti un ulteriore momento di approfondimento e di confronto tra i singoli referenti”

Durante l’incontro verranno definite le procedure collegate alle delibere di adesione e alla compilazione e trasmissione del questionario finalizzata all’implementazione delle strutture museali comunali sul portale già attivo(https://www.musei- sicilia.it).

Finora hanno finora aderito, attraverso una manifestazione d’interesse, 87 comuni e 207 musei .

Nel corso del collegamento sono previsti i seguenti interventi:

Lucia Steri Responsabile Comunicazione Art Bonus di Ales S.p.A., società in house del Ministero della Cultura.

“Art Bonus, strumento per il sostegno dei musei comunali e di molti altri progetti della Pubblica Amministrazione”

Evelina De Castro, Servizio di Coordinamento attività progettuali del Dipartimento Beni Culturali e dell’I.S., Storico dell’arte e già Direttrice della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis

“Analisi dei quesiti critici del questionario e soluzioni operative per garantire i livelli minimi di qualità del museo”

Rossella Sucato, esperta marketing ed internazionalizzazione sistemi turistici ANCI Sicilia

“La rete dei musei comunali della Sicilia”: valorizzazione del patrimonio diffuso, rigenerazione sociale e attrattività turistica territoriale”.

Roberto Albergoni, Presidente Fondazione MeNO (Memorie e Nuove Opere)

“I musei come luoghi di ricerca e produzione culturale. Le opportunità della rete per le comunità dei territori.

