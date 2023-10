L’importanza di bere un bicchiere d’acqua al mattino

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/28229309_1697534844.mp3

Bere un bicchiere d’acqua al mattino è un’abitudine che va oltre la semplice idratazione. Questo gesto attiva il corpo dopo una notte di digiuno, fornendo energia e facilitando l’eliminazione dei liquidi. Ma non è solo una questione fisica; ha anche benefici psicologici. Bere acqua al mattino migliora funzioni cerebrali come la memoria e la concentrazione. Un bicchiere d’acqua al mattino ha lo scopo di attivare il corpo e le sue funzioni dopo la pausa notturna. Questo è particolarmente utile per chi pratica esercizio fisico al mattino, come lo yoga o la ginnastica. Inoltre, bere acqua può influire positivamente sul metabolismo. Uno studio dell’Università di Barcellona ha confermato che una disidratazione pari all’1% o al 2% del peso corporeo può già dare effetti sensibili sulle funzioni cerebrali.

Il gesto di bere un bicchiere d’acqua ha benefici psicologici molto superiori alla sua semplicità. È la prima attività che fai dall’inizio alla fine della giornata, e questo gratifica la mente. Una carenza d’acqua può essere alla base della difficoltà o del rallentamento di certe funzioni cerebrali, come la memoria e la concentrazione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, bere un bicchiere d’acqua al mattino non è un mito ma ha un fondamento scientifico. È stato confermato da Itziar Digón, una psicologa nutrizionista, che spiega come i meccanismi di drenaggio siano più attivi al mattino, favorendo così l’eliminazione dei liquidi.

Rosanna Napoli per SatrtNews;